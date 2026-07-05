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5 июля, 19:57

Источник: ФИФА приостановит дисквалификацию нападающего сборной США Балогуна перед матчем с Бельгией на ЧМ-2026

Сергей Филин
Фоларин Балогун.
Фото Reuters

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) приостановит одноматчевую дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, благодаря чему он сможет сыграть с Бельгией в 1/8 финала чемпионата мира, сообщает Sky News.

24-летний форвард получил красную карточку на 64-й минуте встречи с Боснией и Герцеговиной (2:0) на предыдущей стадии плей-офф. До этого он забил гол на 45-й минуте.

Малик Тилльман с&nbsp;игроками сборной США после гола.США в меньшинстве переиграли Боснию и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026

Если ФИФА отменит решение о дисквалификации Балогуна, он сможет принять участие в матче с Бельгией, который состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

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