Источник: ФИФА приостановит дисквалификацию нападающего сборной США Балогуна перед матчем с Бельгией на ЧМ-2026

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) приостановит одноматчевую дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, благодаря чему он сможет сыграть с Бельгией в 1/8 финала чемпионата мира, сообщает Sky News.

24-летний форвард получил красную карточку на 64-й минуте встречи с Боснией и Герцеговиной (2:0) на предыдущей стадии плей-офф. До этого он забил гол на 45-й минуте.

Если ФИФА отменит решение о дисквалификации Балогуна, он сможет принять участие в матче с Бельгией, который состоится в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.