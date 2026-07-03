Средний возраст стартового состава сборной Хорватии на матч с Португалией составил 30 лет 100 дней

Сборные Португалии и Хорватии сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на пятницу, 3 июля.

Как сообщает Opta, средний возраст стартового состава сборной Хорватии составляет 30 лет 100 дней — это самый высокий показатель для матча плей-офф на чемпионате мира со времен самой Хорватии в 1998 году (матч за третье место — 30 лет 126 дней).

В том числе за Хорватию сыграет 40-летний полузащитник Лука Модрич.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.