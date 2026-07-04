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Сегодня, 07:20

Возинья — о поражении Кабо-Верде от Аргентины: «Это был не матч Возиньи против Месси»

Алина Савинова

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья прокомментировал поражение от сборной Аргентины в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Игра прошла 4 июля на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами и завершилась победой аргентинцев в дополнительное время — 3:2. После этого матча 40-летний Возинья стал самым популярным вратарем в социальных сетях, число его подписчиков выросло до 18,8 миллиона.

«Это не был матч Возиньи против Месси. Играла сборная Кабо-Верде против сборной Аргентины. Конечно, результат разочаровывающий, но мы должны быть довольны и гордиться. У нас замечательная команда, игроки очень высокого качества. Это футбол», — сказал Возинья бразильским СМИ.

Сборная Кабо-Верде впервые принимала участие в чемпионате мира.

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