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Анчелотти: «Неймар готов играть 90 минут. Он не смирился с ролью запасного»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что нападающий Неймар готов провести полноценный матч на чемпионате мира-2026.

34-летний футболист восстанавливался после травмы икроножной мышцы. На ЧМ-2026 он принял участие только в одном матче, выйдя на замену в игре группового турнира против сборной Шотландии (3:0).

«Да, он может сыграть 90 минут. Он не смирился с текущей ролью, но ведет себя очень профессионально и отлично тренируется. Неймара уважают и любят в команде. Он важен для сборной, потому что обладает мастерством, и при этом он скромный человек. Я очень доволен им. И, конечно, он хочет играть — как и всегда», — приводит Globo Esporte слова Анчелотти.

Сборная Бразилии вышла в 1/8 финала чемпионата мира и сыграет против сборной Норвегии. Матч пройдет 5 июля в Нью-Йорке (США).

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