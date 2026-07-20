Нико Уильямс: «Сейчас я переживаю лучший день в своей жизни»

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс поделился эмоциями после победы над сборной Аргентины (1:0 дополнительное время) в финале чемпионата мира-2026.

«Мне пришлось пережить очень много плохого, это невероятно... а сейчас я переживаю лучший день в своей жизни», — цитирует 24-летнего футболиста журналист Фабрицио Романо.

Уильямс вышел на замену на 75-й минуте и отдал голевой пас на Феррана Торреса.

Форвард сделал первое результативное действие на ЧМ-2026. Всего он сыграл в шести матчах турнира.