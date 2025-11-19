Монтелла остался доволен ничьей с Испанией

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал ничью с Испанией (2:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Горжусь ребятами, характером, который мы показали в этом матче, мы много жертвовали собой. Мы были конкурентоспособны. Я доволен результатом», — цитирует официальный сайт УЕФА Монтеллу.

Испанцы набрали 16 очков и спервого места в группе Е вышли на ЧМ-2026. Турки стали вторыми (13 очков) и сыграют в стыковых матчах.