Де ла Фуэнте: «Рады, что вышли на чемпионат мира именно в таком стиле»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал ничью с Турцией (2:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы очень рады. Выход в финальную часть заставляет ценить нашу серию результатов. Рады, что вышли на чемпионат мира именно в таком стиле», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Испанцы не проиграли ни одного матча, набрали 16 очков и с первого места в группе Е вышли на ЧМ-2026. Турки стали вторыми (13 очков) и сыграют в стыковых матчах.