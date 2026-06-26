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Сегодня, 17:35

Мостовой считает, что Бельгия легко обыграет Новую Зеландию на ЧМ-2026

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Новая Зеландия — Бельгия на чемпионате мира-2026.

«В этом матче мы увидим страсти. Бельгия будет рисковать, давить и пытаться выиграть. Она однозначно фаворит. Сюрпризы на этом чемпионате как начались в первом туре, так и продолжаются. Для Бельгии просто неудачно складывается ситуация. ЮАР, например, первую игру вчистую проиграл, а сейчас вышел со второго места. У бельгийцев же играют выдающиеся футболисты, поэтому, я думаю, что они победят, тем более Новую Зеландию. Про недоработки со стороны Руди Гарсии тоже нет смысла говорить. Я прошел всю футбольную жизнь, и иногда даже не замечал, что на бровке есть тренер. Он там и не нужен был: я брал мяч, обыгрывал и забивал. Так же делают и другие», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч пройдет в субботу, 27 июня, на стадионе «Би-Си» в Ванкувере. Начало — в 6.00 по московскому времени.

В группе G Бельгия набрала 2 очка и занимает третье место, Новая Зеландия (1 очко) — на четвертой строчке. У Ирана — 2 очка и второе место, Египет лидирует с 4 очками.

(Александр Антоняк)

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