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Кабо-Верде — Саудовская Аравия: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу, видео онлайн

Сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии встретятся на чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии встретятся в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира в ночь на субботу, 27 июня. Игра пройдет на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени. Матч Кабо-Верде — Саудовская Аравия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

На групповом этапе сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0) и Уругваем (2:2). Саудовская Аравия сыграла вничью с Уругваем (1:1) и уступила Испании (0:4).

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Кабо-Верде — Саудовская Аравия можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа H.
27 июня, 03:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Кабо Верде
Саудовская Аравия

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Кабо-Верде по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу

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