Сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии встретятся на чемпионате мира

Сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии встретятся в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира в ночь на субботу, 27 июня. Игра пройдет на арене «ЭнЭрДжи Стэдиум» в Хьюстоне, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени. Матч Кабо-Верде — Саудовская Аравия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

На групповом этапе сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Испанией (0:0) и Уругваем (2:2). Саудовская Аравия сыграла вничью с Уругваем (1:1) и уступила Испании (0:4).

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Чемпионат мира. Группа H.

27 июня, 03:00. NRG Stadium (Хьюстон)

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