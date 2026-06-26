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Сегодня, 18:25

Расклады в группе I на ЧМ-2026: что нужно Норвегии для первого места, а Сенегалу и Ираку — для выхода в плей-офф

Фото Reuters

В пятницу, 26 июня на ЧМ-2026 пройдут матчи третьего тура группы I: Норвегия — Франция, Сенегал — Ирак. Начало игр — в 22.00 по московскому времени.

Норвегия и Франция набрали по 6 очков, обе команды досрочно обеспечили себе выход в 1/16 финала турнира. Французы идут выше в таблице благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей, команда Дидье Дешама останется на первой строчке в случае ничьей.

Сенегал и Ирак еще не набрали ни одного очка, африканская команда идет выше в таблице благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей.

— Норвегии нужна победа над Францией, чтобы выиграть группу. Любой другой результат оставит скандинавов вторыми.

— Сенегалу для финиша на третьем месте в группе достаточно не проиграть Ираку. При этом победа оставит шансы пройти дальше через общую таблицу третьих мест, а ничьей не хватит для 1/16 финала. Вдобавок Сенегалу важен не только результат, но и счет: сейчас у команды разница мячей -3, а потому чем крупнее окажется успех с Ираком, тем выше позиция среди третьих мест.

— Ираку для финиша на третьем месте в группе нужна победа над Сенегалом. Иракцам при этом нужно выправлять общую разницу с -6. Ничья оставит Ирак последним с учетом разницы мячей — перед последним туром -6 против -3 у сенегальцев.

На кого могут выйти команды группы I

Победитель группы I сыграет с одной из третьих команд групп C, D, F, G или H.

Второе место группы I выходит на второе место группы E.

Третье место группы I, если пройдет дальше, может сыграть с победителем группы A, B, D, G, K или L.

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