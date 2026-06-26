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Сегодня, 13:31

Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмены гола Винисиуса в матче с Шотландией на ЧМ-2026

Сергей Филин

Бразильская конфедерация футбола (CBF) обратилась в Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) из-за отмененного гола нападающего Винисиуса Жуниора в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Шотландией (3:0), сообщает Globo Esporte.

Игра состоялась в Майами. Жуниор оформил дубль и отдал результативную передачу. Еще один гол 25-летнего футболиста был отменен на 22-й минуте после вмешательства ВАР. Нападающий был признан лучшим игроком матча.

Официальная жалоба подписана президентом CBF Самиром Хаудом и направлена на имя главы ФИФА Джанни Инфантино. Хауд ссылается на то, что система ВАР должна использоваться только в случае с явными ошибками судьи в поле. Он потребовал больше не назначать мексиканского арбитра Сесара Артуро Рамоса на игры национальной команды.

Сборная Бразилии с семью очками после трех матчей заняла первое место в таблице группы C и вышла в плей-офф турнира. Сборная Шотландии (три очка) финишировала на третьем месте и сохранила шансы на попадание в 1/16 финала.

Чемпионат мира. Группа C.
25 июня, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Шотландия
0:3
Бразилия

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