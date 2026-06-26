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Сегодня, 12:45

Когда играет Узбекистан на ЧМ-2026: дата и время матча

Узбекистан сыграет с ДР Конго в групповом этапе ЧМ-2026 28 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Абдукодир Хусанов, игрок сборной Узбекистана.
Фото Getty Images

Сборные Узбекистана и ДР Конго сыграют в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 в ночь с 27 на 28 июня. Игра состоится на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (штат Джорджия, США). Начало — в 02.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko. Следить за ключевыми событиями встречи ДР Конго — Узбекистан можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа K.
28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
ДР Конго
Узбекистан

Узбекистан играет в группе K с Колумбией, Португалией и ДР Конго. Узбеки пока не смогли заработать ни одного очка на ЧМ-2026 и располагаются на последней строчке в квартете.

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