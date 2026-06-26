Сборные Новой Зеландии и Бельгии сыграют в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 в ночь с 26 на 27 июня. Матч пройдет на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере (Канада). Стартовый свисток прозвучит в 06.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. Группа G.

27 июня, 06:00. BC Place (Ванкувер)

Следить за ключевыми событиями встречи Новая Зеландия — Бельгия можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Новой Зеландии набрала одно очко и последнее место в группе G, команда Бельгии с двумя очками располагается на третьей строчке в квартете.

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