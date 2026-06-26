Сборные Сенегала и Ирака встретятся на чемпионате мира

Сборные Сенегала и Ирака встретятся в матче заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в пятницу, 27 июня. Игра будет проходить на арене «БМО Филд» в Торонто (Канада), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Сенегал — Ирак можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

На групповом этапе чемпионата мира Сенегал проиграл Франции (1:3) и Норвегии (2:3). Ирак стартовал на турнире с поражения от Норвегии (1:4), а затем уступил Франции (0:3).

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры Сенегал — Ирак можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа I.

26 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.