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Сегодня, 17:20

Мостовой считает, что Норвегия сыграет вничью с Францией на ЧМ-2026

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Норвегия — Франция на чемпионате мира-2026.

«Если заходить издалека, то про ту же Турцию многие кричат, что команда провалилась на чемпионате мира. Но она в каждом матче превосходила соперников по игре. Вчера они обыграли сборную, которая находится на первом месте в группе. На любых турнирах такое случается. Ту же ситуацию мы увидели в матче Эквадор — Германия. Возвращаясь к игре, конечно, Франция сильнее Норвегии, но имеет ли смысл французам упираться? Ничья устроит всех, потому что командам нужно экономить силы перед следующими матчами. На их месте, я бы дал ключевым игрокам отдохнуть, как это сделала Испания. Какой смысл нестись в атаку, если тебя все устраивает? Я думаю, Франция с Норвегией все-таки сыграют спокойнее», — сказал Мостовой «СЭ».

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Матч пройдет в пятницу, 26 июня, на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция и Норвегия набрали по 6 очков и занимают первое и второе места в группе I.

(Александр Антоняк)

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