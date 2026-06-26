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Изидор — о выступлении Гаити на ЧМ-2026: «Заслуживали покинуть турнир более достойно. Мы вернемся»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий сборной Гаити Вильсон Изидор подвел итоги выступления команды на ЧМ-2026.

Сборная Гаити заняла последнее место в группе C, где уступила Шотландии (0:1), Бразилии (0:3) и Марокко (2:4).

«Этот чемпионат мира навсегда оставит привкус незавершенности, потому что мы заслуживали покинуть этот турнир более достойным образом. Мы отдали все, чтобы вы нами гордились и чтобы отдать честь нашей стране.

Но это — первый камень, заложенный для строительства чего-то великого. Мы на правильном пути, держимся курса. Мы вернемся», — написал Изидор в соцсетях.

Изидор, который ранее выступал за молодежные сборные Франции, дебютировал за Гаити в 2026 году. Ранее нападающий «Сандерленда» выступал в РПЛ за «Зенит» и «Локомотив».

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