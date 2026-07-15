Франция впервые провела матч в День взятия Бастилии и проиграла

Сборная Франции проиграла сборной Испании (0:2) в полуфинальном матче чемпионата мира-2026.

Игра состоялась 14 июля, когда отмечается главный национальный праздник Франции — День взятия Бастилии. Сборная страны сыграла впервые в эту дату и потерпела поражение.

На чемпионате мира-2026 Франции осталось провести матч за третье место. Он состоится в ночь на 19 июля по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу