Франция и Испания нанесли по два удара в створ ворот в полуфинале ЧМ-2026

Сборные Франции и Испании сделали по два удара в створ ворот в матче чемпионата мира-2026. Игра завершилась победой испанцев со счетом 2:0.

В середине первого тайма нападающий Микель Ойарсабль реализовал пенальти за фол Люка Диня на Ламине Ямале, а во второй половине защитник Педро Порро удвоил преимущество испанцев. У французов ударами в створ ворот отметился Усман Дембеле.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу