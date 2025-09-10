Мастантуоно взял 10-й номер в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Франко Мастантуоно выйдет на матч против Эквадора в отборочном турнире чемпионата мира-2026 в футболке с номером 10.

Капитан аргентинской команды Лионель Месси, играющий под десяткой, пропускает встречу. Ранее 18-летний Мастантуоно играл за национальную команду под номерами 20 и 21.

Матч Эквадор — Аргентина начнется в 02:00 по московскому времени. Аргентинцы уже гарантировали себе выход в финальную стадию ЧМ-2026.