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10 сентября 2025, 01:59

Дешам: «Исландия отлично защищалась и наказала Францию в решающий момент в первом тайме»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Исландией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Это был сложный матч против хорошей сборной. Они отлично защищались и наказали нас в решающий момент в первом тайме. Никогда не бывает легко. Удовлетворение приносит то, что мы набрали шесть очков из шести возможных», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Сборная Франции набрала 6 очков в 2 матчах и лидирует в группе D. Исландия идет на 2-й строчке — 3 очка.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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