Дешам: «Исландия отлично защищалась и наказала Францию в решающий момент в первом тайме»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Исландией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Это был сложный матч против хорошей сборной. Они отлично защищались и наказали нас в решающий момент в первом тайме. Никогда не бывает легко. Удовлетворение приносит то, что мы набрали шесть очков из шести возможных», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Сборная Франции набрала 6 очков в 2 матчах и лидирует в группе D. Исландия идет на 2-й строчке — 3 очка.