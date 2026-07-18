Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 22:00

Испания — Аргентина: во сколько начало матча ЧМ по футболу

Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ по футболу
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лионель Месси и Ламин Ямаль.
Фото AFP

Сборные Испании и Аргентины встретятся в финале чемпионата мира по футболу 2026 года в воскресенье, 19 июля. Решающий матч турнира пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. По местному времени игра стартует в 15.00.

Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина

Испания вышла в финал после победы над Францией со счетом 2:0. Голы в полуфинальной встрече забили Микель Оярсабаль и Педро Порро. Ранее в плей-офф испанцы обыграли Австрию — 3:0, Португалию — 1:0 и Бельгию — 2:1.

Аргентина в полуфинале одержала волевую победу над Англией — 2:1. На предыдущих стадиях действующие чемпионы мира прошли Кабо-Верде — 3:2, Египет — 3:2 и Швейцарию — 3:1.

Следить за ключевыми событиями матча Испания — Аргентина можно в матч-центре нашего сайта. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию финала чемпионата мира.

Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и официальном сайте вещателя matchtv.ru.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Испании по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Материалы сюжета: Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина: все материалы о главном матче чемпионата мира
Пике о финале ЧМ-2026: «Считаю Ямаля особенным, но если Месси выиграет титул, это будет прекрасная история»
Испания — Аргентина: прогноз и ставка на финал ЧМ по футболу
Инфантино за время ЧМ-2026 пролетел 91 тысячу км и посетил почти половину матчей
Сборная Испании отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 из-за грозового фронта
Тренировка сборной Испании перед финалом ЧМ-2026 была перенесена из-за неблагоприятных погодных условий
Американские Мытищи и арена за полтора миллиарда долларов: где пройдет финал чемпионата мира-2026
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Франция — Англия: началась прямая трансляция матча за 3-е место ЧМ по футболу

Испания — Аргентина: прогноз и ставка на финал ЧМ по футболу

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости