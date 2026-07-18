Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ по футболу

Сборные Испании и Аргентины встретятся в финале чемпионата мира по футболу 2026 года в воскресенье, 19 июля. Решающий матч турнира пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. По местному времени игра стартует в 15.00.

Чемпионат мира. Финал.

19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Испания вышла в финал после победы над Францией со счетом 2:0. Голы в полуфинальной встрече забили Микель Оярсабаль и Педро Порро. Ранее в плей-офф испанцы обыграли Австрию — 3:0, Португалию — 1:0 и Бельгию — 2:1.

Аргентина в полуфинале одержала волевую победу над Англией — 2:1. На предыдущих стадиях действующие чемпионы мира прошли Кабо-Верде — 3:2, Египет — 3:2 и Швейцарию — 3:1.

Следить за ключевыми событиями матча Испания — Аргентина можно в матч-центре нашего сайта. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию финала чемпионата мира.

Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и официальном сайте вещателя matchtv.ru.

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