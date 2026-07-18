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Сегодня, 22:00

Испания — Аргентина: прогноз и ставка на финал ЧМ по футболу

Опубликован прогноз на финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки сборной Испании.
Фото Getty Images

Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 19 июля. Начало — в 22.00 мск. «СЭ» публикует прогноз.

Коэффициент на матч Испания — Аргентина

Аналитики отдают предпочтение «красной фурии». На победу Испании в основное время предлагают коэффициент 2.30 (это примерно 40% вероятности результата). Успех Аргентины идет за 3.70 (27%), ничья — за 3.05 (33%).

История личных встреч

В официальных встречах соперники встречались между собой только один раз. В 1966 году в рамках группового этапа чемпионата мира, тогда победу одержала сборная Аргентины со счетом 2:1.

Мнение экспертов

Российский футболист Сергей Игнашевич

«Обе команды проходят турнир на высоком уровне, подтверждая статус фаворитов. Испанцы выглядят более структурно и одержали серию побед на классе. Аргентинцы очень зависимы от формы и эмоционального состояния лидеров. Испания, как ледокол, движется по сетке турнира, раскидывая по сторонам всех соперников. Аргентинцы очень драматично провели все матчи в плей-офф — потратили море слез и волевых сил, и я не уверен, хватит ли у них ресурса на подвиг в финале», — цитирует Игнашевича «Рейтинг букмекера».

Российский тренер Игорь Колыванов

«Испанцы фавориты финала чемпионата мира. Чуть-чуть. Но Аргентина остается Аргентиной. У этих ребят настолько сильный характер, что у игроков основы, что у запасных. Даже выходя со скамейки, они выкладываются на сто процентов, понимая, что в противном случае может не быть результата. Аргентинцы все коренастенькие, техничные, быстрые. Против них очень сложно играть. Они по стилю похожи на испанцев. И здесь кто кого переиграет и меньше допустит тактических ошибок. Аргентина иногда пропускает необязательные мячи из-за недоработки, как с англичанами. С обороной у команды Месси не все в порядке. Особенно, когда против нее соперники убегают в контратаку», — сказал Колыванов «Евро-Футбол.Ру».

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