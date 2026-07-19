Мбаппе — об игре с Англией за третье место на ЧМ-2026: «Этот матч не запятнает наследие Дешама»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от сборной Англии (4:6) в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

«Было два очень разных тайма. В первом я могу понять, почему некоторые люди думают, что мы выставили себя дураками и не оправдали доверия к этой футболке. Я бы сказал вместо этого, что мы были людьми, а мы не можем себе этого позволить. Мы были совершенно ошеломлены, и они действительно заставили нас проснуться.

Во втором тайме мы снова стали игроками высочайшего уровня, ментальными машинами. В итоге мы не выиграли, и это обидно для тренера Дидье Дешама. Мы хотели сделать что-то для него. Первый тайм создает впечатление, что мы подвели его — это совсем не то, что мы хотели, чтобы он чувствовал. Этот матч не запятнает наследие Дидье Дешама», — цитирует игрока сайт Международной федерации футбола.

После матча Федерация футбола Франции объявила об уходе Дешама с поста главного тренера национальной команды.