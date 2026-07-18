Пике о финале ЧМ-2026: «Считаю Ямаля особенным, но если Месси выиграет титул, это будет прекрасная история»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2026.

«Я считаю Ямаля особенным и уникальным талантом. Давайте наслаждаться игрой Ламина. Он действительно уникальный и исключительный талант. Будем надеяться, что в воскресенье он станет чемпионом мира. Если Месси выиграет титул, это будет прекрасная история. Победить два раза подряд. Возможно, многие этого не ожидали, потому что Лео уже был в возрасте», — приводит слова Пике ESPN.

Сборные Испании и Аргентины встретятся в финале ЧМ-2026 года в воскресенье, 19 июля. Решающий матч турнира пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями матча Испания — Аргентина можно в матч-центре нашего сайта. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию финала чемпионата мира.