Дешам: «Мы приехали на ЧМ-2026 с большими амбициями. Нам удалось сделать немало положительных вещей»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от сборной Англии (4:6) в матче за третье место на чемпионате мира-2026.

«Это поражение. Мы проигрывали 0:4, мы провели позорный первый тайм. Однако мы показали характер, и были вещи, которые мы делали хорошо. У нас было два шанса сравнять счет — 4:4, а после этого мы пошли вперед немного больше... Мы делали то, что умеем. Это моя вина; я, должно быть, не сделал то, что было нужно в первом тайме... По крайней мере, это было похоже на игру, даже если поражение больно. Очевидно, было бы лучше занять третье место.

Мы приехали сюда с большими амбициями. Нам удалось сделать немало положительных вещей. Мы не дотянули в матче с Испанией. Это не полная потеря. У нас качественная команда, молодые игроки, которые будут продолжать расти. У нас был талант, чтобы продолжать добиваться очень хороших результатов. На личном уровне это было действительно прекрасное путешествие с ними. Мы провели вместе восемь недель с начала подготовки. Это было замечательно. Разочарование связано со спортивной составляющей, но у нас была возможность вызвать эмоции, и миллионы французов смогли пережить эти эмоции. Это чемпионат мира — нет ничего прекраснее этого», — цитирует тренера сайт Международной федерации.

Дешам провел последний матч в качестве главного тренера сборной Франции.