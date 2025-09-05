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5 сентября 2025, 05:29

Бразилия разгромила Чили, Дуглас Сантос сыграл 90 минут

Евгений Козинов
Корреспондент
Дуглас Сантос.
Фото AFP

Сборная Бразилии выиграла у команды Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

В конце первого тайма Эстеван открыл счет. После перерыва на поле вышел нападающий «Зенита» Луис Энрике и сделал голевую передачу на Лукаса Пакету. На 76-й минуте Бруно Гимарайнш довел счет до крупного.

Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос вышел на поле в стартовом составе сборной Бразилии и отыграл всю встречу.

Бразильцы набрали 28 очков и вышли в финальную стадию чемпионата мира. Чилийцы идут последними — 10 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
05 сентября 2025, 03:30. Маракана (Рио-де-Жанейро)
Бразилия
3:0
Чили
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