Бразилия разгромила Чили, Дуглас Сантос сыграл 90 минут

Сборная Бразилии выиграла у команды Чили в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

В конце первого тайма Эстеван открыл счет. После перерыва на поле вышел нападающий «Зенита» Луис Энрике и сделал голевую передачу на Лукаса Пакету. На 76-й минуте Бруно Гимарайнш довел счет до крупного.

Защитник сине-бело-голубых Дуглас Сантос вышел на поле в стартовом составе сборной Бразилии и отыграл всю встречу.

Бразильцы набрали 28 очков и вышли в финальную стадию чемпионата мира. Чилийцы идут последними — 10 очков.