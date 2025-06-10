Латвия и Албания встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Латвии и Албании встречаются в 4-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 10 июня. Игра в Риге (Латвия) на стадионе «Сконто» начинается в 21.45 по московскому времени.

Матч Латвия — Албания в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», контент стримингового сервиса можно смотреть по подписке. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Отслеживайте ключевые события игры Латвия — Албания в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

10 июня 2025, 21:45. Сконто (Рига)

Латвия и Албания в европейском отборочном цикле ЧМ-2026 выступают в группе К с Англией, Сербией и Андоррой. Латвийцы набрали 3 очка и идут третьими в группе, албанцы с 4 очками занимают второе место.