Финляндия и Польша сыграют в матче отбора чемпионата мира

Сборные Финляндии и Польши сыграют в четвертом туре европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 во вторник, 10 июня. Игра в Хельсинках (Финляндия) на Олимпийском стадионе «Хельсинки» начинается в 21.45 по московскому времени.

Результат и ключевые события игры Финляндия — Польша отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

10 июня 2025, 21:45. Олимпийский (Хельсинки)

Матч в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», контент сервиса доступен по подписке. Платформа также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Финляндия и Польша в европейском отборе ЧМ-2026 играют в группе G с Нидерландами, Литвой и Мальтой. Финны с 4 очками после трех матчей занимают вторую строчку, а поляки с 6 очками идут первыми.