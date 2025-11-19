Футбол
Сегодня, 06:15

Кюрасао стала самой маленькой страной, вышедшей на чемпионат мира

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Кюрасао выиграла группу В в квалификации чемпионата мира-2026 и вышла на мировое первенство. Команда, которую тренирует экс-тренер сборной России Дик Адвокат, набрала 12 очков.

Кюрасао — самая маленькая страна, вышедшая на чемпионат мира. Население острова на юге Карибского моря составляет около 150 тысяч человек.

Ранее самой малонаселенной страной в истории, которая играла в финальной части чемпионата мира, была Исландия (334 тысяч человек).

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Нападающий сборной Колумбии Джон Кордоба.ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир
Футбол
Сборная Кюрасао по футболу
