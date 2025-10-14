Криштиану Роналду установил рекорд по голам в отборочных турнирах чемпионатов мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сравнял счет в матче отборочного турнира чемпионата мира с Венгрией — 1:1.

Для 40-летнего португальца этот гол стал 40-м в 50 играх отборочных турниров, по этому показателю он вышел на единоличное первое место.

Криштиану Роналду опередил гватемальца Карлоса Руиса (39 голов в 47 матчах). В первую тройку также входит аргентинец Лионель Месси (36 голов в 72 матчах).