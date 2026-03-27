Косово — Турция: дата и время начала стыкового матча ЧМ-2026
Сборные Косова и Турции встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Косова и Турции встретятся в стыковом матче за выход в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2026 года во вторник, 31 марта. Игра будет проходить на стадионе «Фадил Воккри» в Приштине, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры Косово — Турция можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».
В полуфинальном стыковом раунде Косово победило Словакию со счетом 4:3, а Турция обыграла Румынию — 1:0.
Следить за ходом отборочного турнира чемпионата мира можно в разделе ЧМ-2026 и в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».
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