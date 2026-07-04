Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 16:32

Каррера признался, что не особенно следит за ЧМ-2026

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что не следит за большинством матчей ЧМ-2026, а также прокомментировал невыход сборной Италии на турнир.

— Высыпаетесь ли во время чемпионата мира?

— Я жду следующий вызов, чтобы вернуться к тренерской работе. Пока что наслаждаюсь семьей. Не могу смотреть матчи чемпионата мира поздно. Тем более Италия не присутствует там, поэтому не особо слежу.

Эта проблема тянется давно. Нужна какая-то фигура в федерации, у которой было бы футбольное прошлое. Большое количество легионеров тоже не помогают сборной Италии. Есть очень много клубов, которые боятся давать шансы молодому поколению, предпочитая матерых игроков, — сказал Каррера на встрече с болельщиками, организованной FONBET.

Сборная Италии уступила Боснии и Герцеговине (1:1, пенальти 1:4) в стыковом матче за выход на ЧМ-2026.

Также на встрече присутствовал бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко. Он рассказал, что они с Каррерой болели за сборную Кабо-Верде в матче против Аргентины (2:3) в 1/16 финала ЧМ.

— Болели с Массимо за Кабо-Верде, потому что оттуда был Зе Луиш. Правда он уже набравший вес медвежонок, — сказал Ещенко.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Италии по футболу
Массимо Каррера

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нигматуллин — о Фербрюггене: «С Марокко провел гениальный матч»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости