Каррера признался, что не особенно следит за ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что не следит за большинством матчей ЧМ-2026, а также прокомментировал невыход сборной Италии на турнир.

— Высыпаетесь ли во время чемпионата мира?

— Я жду следующий вызов, чтобы вернуться к тренерской работе. Пока что наслаждаюсь семьей. Не могу смотреть матчи чемпионата мира поздно. Тем более Италия не присутствует там, поэтому не особо слежу.

Эта проблема тянется давно. Нужна какая-то фигура в федерации, у которой было бы футбольное прошлое. Большое количество легионеров тоже не помогают сборной Италии. Есть очень много клубов, которые боятся давать шансы молодому поколению, предпочитая матерых игроков, — сказал Каррера на встрече с болельщиками, организованной FONBET.

Сборная Италии уступила Боснии и Герцеговине (1:1, пенальти 1:4) в стыковом матче за выход на ЧМ-2026.

Также на встрече присутствовал бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко. Он рассказал, что они с Каррерой болели за сборную Кабо-Верде в матче против Аргентины (2:3) в 1/16 финала ЧМ.

— Болели с Массимо за Кабо-Верде, потому что оттуда был Зе Луиш. Правда он уже набравший вес медвежонок, — сказал Ещенко.