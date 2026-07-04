Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья обошел Касильяса и стал лидером среди голкиперов по числу подписчиков

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал самым популярным голкипером в социальных сетях по числу подписчиков.

После матча 1/16 финала чемпионата мира против сборной Аргентины (2:3 после дополнительного времени) на аккаунт 40-летнего голкипера подписаны 21,5 миллиона человек. Сначала Возинья стал рекордсменом среди вратарей, участвующих в чемпионате мира 2026 года, превзойдя бельгийца Тибо Куртуа (18 миллионов подписчиков), а затем опередил и завершившего карьеру чемпиона мира в составе сборной Испании Икера Касильяса, на которого подписаны 20,4 миллиона человек.

До начала чемпионата мира на аккаунт Возиньи были подписаны около 50 тысяч человек. Стремительный рост аудитории начался после стартового матча группового этапа против сборной Испании (0:0), после которого число его подписчиков увеличилось более чем на 10 миллионов.

Возинье 40 лет. Он выступает за португальский «Шавиш», представляющий второй по силе дивизион страны. Ранее голкипер также защищал цвета португальского «Жил Висенте», молдавского «Зимбру», кипрского АЕЛа и словацкого «Тренчина». По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 50 тысяч евро.

Сборная Кабо-Верде завершила выступление на чемпионате мира, уступив Аргентине в 1/16 финала со счетом 2:3 после дополнительного времени. Для африканской команды нынешний турнир стал дебютным мировым первенством.