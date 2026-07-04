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Нигматуллин — о переступах Буну: «Так на тренировках делают полевые, когда, дурачась, встают в ворота»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» высказал мнение о вратаре сборной Марокко Яссине Буну, который отбил удар в серии послематчевых пенальти в 1/16 финала чемпионата мира против Нидерландов (1:1, пенальти 3:2).

«Весь мир облетела фотография голкипера сборной Марокко, который в момент решающего удара заранее сместился в правый от себя угол. Всем видом показывая: бей в противоположный! Форвард сборной Голландии поступил иначе — и прогадал.

Буну уже не в первый раз в серии 11-метровых использует переступы. Обычно так делают полевые игроки, когда в конце тренировки, дурачась, надевают перчатки и встают в ворота. Они не умеют правильно падать, но у них быстрые ноги, вот и перемещаются по линии приставным шагом. Что и позволяет отбить мяч. Возможно, марокканец насмотрелся на эту тактику и взял на вооружение. Сработало!» — написал Нигматуллин.

Руслан Нигматуллин назвал испанца Унаи Симона лучшим вратарем чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026.«Симон — лучший вратарь ЧМ-2026. Главное разочарование — сын Зидана». Колонка Нигматуллина

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Руслан Нигматуллин
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Яссин Буну

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