Колыванов — о матче Канада — Марокко на ЧМ-2026: «Можно ожидать любой результат»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Канады против Марокко в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Канадцы — не подарок. Обе команды друг друга достойны. Отличная физическая готовность, высокие скорости. Марокканцы тоже достаточно техничные. Результат сегодня можно ожидать любой. Не вижу фаворита, ситуация 50 на 50», — сказал Колыванов «СЭ».

Сборные Канады и Марокко сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в субботу, 4 июля. Матч пройдет на стадионе «Эн-ар-джи» в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

(Давид Петросян)