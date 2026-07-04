Павлюченко считает, что у Парагвая нет шансов в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Франции

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Парагвая против Франции в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Франция — команда, которая должна играть в финале. Понятно, что Парагвай будет упираться, но не более того. У Парагвая нет никаких шансов. Мбаппе на ходу, Олисе в шикарной форме. Не скажу, что легко, но Франция сто процентов пройдет дальше», — сказал Павлюченко «СЭ».

Сборные Парагвая и Франции сыграют в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026 в ночь с 4 на 5 июля. Матч пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 воскресенья по московскому времени.

(Давид Петросян)