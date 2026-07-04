Нигматуллин — об ударах с 11-метровой Криштиану и Салаха прямо по центру: «Для такого исполнения нужны стальные яйца»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» оценил удары с 11-метрового Криштиану Роналду в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией и Мохамеда Салаха в серии послематчевых пенальти с Австралией.

«Вратарю никакие хитрости не помогут, если футболист сильно бьет низом впритирку со штангой. Правой ногой в левый от себя угол. И наоборот. Другой вариант — мощно зарядить в девятку. Но тут если чуть-чуть переборщить, мяч улетит в небеса. Низом — надежнее.

Криштиану Роналду в матче с Хорватией пробил прямо по центру. Как и Салах — Австралии. Для такого исполнения нужны стальные яйца. Потому что риск не забить гораздо выше, чем при ударе в угол. На этом уже обжигались и Смолов, и Аспас, и другие...» — написал Нигматуллин.