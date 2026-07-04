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Сегодня, 16:30

Нигматуллин — о Фербрюггене: «С Марокко провел гениальный матч»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» высказал мнение о вратаре сборной Нидерландов Барте Фербрюггене.

«С Марокко он провел гениальный матч. Его фантастический сейв в овертайме до сих пор перед глазами. Рахими бил в упор, метров с пяти — по xG вероятность гола составляла 0,75! Но Фербрюгген спас. А вот в серии пенальти ему жутко не повезло. Вроде бы справился с ударом того же Рахими, но потом мяч отскочил в пятку, а от нее — за линию. Обидно», — написал Нигматуллин.

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 Нидерланды проиграли Марокко (1:1, 2:3).

Руслан Нигматуллин назвал испанца Унаи Симона лучшим вратарем чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026.«Симон — лучший вратарь ЧМ-2026. Главное разочарование — сын Зидана». Колонка Нигматуллина

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