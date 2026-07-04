Месси объяснил, что не получилось у Аргентины в матче с Кабо-Верде

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Кабо-Верде (3:2 д.в.) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Думаю, нам не удалось как следует организовать прессинг. Иногда расстояние между нашими линиями было слишком большим. Когда один из опорных полузащитников выдвигался в прессинг, центральным защитникам приходилось перекрывать слишком большую дистанцию, и из-за этого наша структура нарушалась. У соперника постоянно оставался лишний игрок, потому что мы не успевали разбирать их персонально. Именно поэтому они контролировали мяч и заставляли нас много бегать — мы просто не могли прессинговать их должным образом», — приводит официальный сайт ФИФА слова Месси.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Аргентина сыграет против Египта. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.