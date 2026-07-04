Аршавин: «Роналду больше во вред Португалии. Думаю, они не пройдут Испанию»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил влияние Криштиану Роналду на Португалию на ЧМ-2026.

6 июля Португалия сыграет против Испании в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Роналду сейчас больше во вред команде. Как бы он не сохранял себя, он не может дать уже того, что дал бы другой игрок на его позиции. Но Бразилия также взяла Неймара. Большие игроки нужны на турнирах, но все зависит от функционала. Думаю, португальцы не пройдут Испанию», — сказал Аршавин на Дне московского спорта.

41-летний Роналду сыграл в четырех матчах ЧМ-2026 и забил 3 гола: дубль в ворота Узбекистана (5:0) в групповом турнире и реализовал пенальти в игре с Хорватией (2:1) в 1/16 финала.