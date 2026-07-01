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Сегодня, 03:27

Поттер: «Даже если бы Швеция сыграла идеально, я не уверен, что этого было бы достаточно против такой Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент
Грэм Поттер.
Фото Imagn Images, Reuters

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер после поражения от Франции (0:3) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 отметил превосходство соперника.

«Мы столкнулись с крайне сильным соперником. Победила безоговорочно лучшая команда. Конечно, футбол остается футболом, и они тоже могут проиграть матч, но я желаю удачи Франции!

Сегодня нам нужно было сыграть идеально, и даже если бы мы это сделали, я не уверен, что этого было бы достаточно, если честно, потому что соперник был на очень высоком уровне. Если посмотреть на игроков сборной Франции и сравнить их с нашими, то мы — молодая, развивающаяся команда, у которой, будем надеяться, впереди много хорошего», — приводит RTL слова Поттера.

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который во вторник, 30 июня, в серии пенальти переиграл Германию.

Килиан Мбаппе забивает свой второй гол в&nbsp;ворота Швеции в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026.В каком же порядке сборная Франции! У Мбаппе — шесть голов, у Олисе — пять голевых, у Швеции — путевка домой
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