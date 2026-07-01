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Сегодня, 02:17

Сборная Франции стала первой командой, забившей не менее 3 голов в пяти подряд матчах на чемпионатах мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Сборная Франции.
Фото Reuters

Сборная Франции разгромила Швецию (3:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Франция стала первой в истории чемпионатов мира командой, забившей не менее трех голов в пяти матчах ЧМ подряд.

На групповой стадии ЧМ-2026 французы переиграли Норвегию (4:1), Ирак (3:0) и Сенегал (3:1), а в финале ЧМ-2022 команда Дидье Дешама проиграла Аргентине в серии пенальти (3:3, пен. — 2:4).

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Франция встретится с Парагваем, который в серии пенальти обыграл Германию.

Франция&nbsp;&mdash; Швеция.Франция разгромила Швецию: онлайн-трансляция матча 1/16 финала чемпионата мира

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