Сборная Франции стала первой командой, забившей не менее 3 голов в пяти подряд матчах на чемпионатах мира

Сборная Франции разгромила Швецию (3:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Франция стала первой в истории чемпионатов мира командой, забившей не менее трех голов в пяти матчах ЧМ подряд.

На групповой стадии ЧМ-2026 французы переиграли Норвегию (4:1), Ирак (3:0) и Сенегал (3:1), а в финале ЧМ-2022 команда Дидье Дешама проиграла Аргентине в серии пенальти (3:3, пен. — 2:4).

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Франция встретится с Парагваем, который в серии пенальти обыграл Германию.