Дешам: «Тщательно проанализируем игру Парагвая»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Швецией (3:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 отметил, что против Парагвая в 1/8 финала будет непросто.

«Да, я видел игру Парагвая. Это не случайно, они обыграли Германию, а это хорошая команда. У них есть южноамериканская ДНК: они упорны, надежны в единоборствах, у них есть хорошие игроки. В 1/8 финала чемпионата мира не попадают случайно. Мы не будем спешить. Тщательно проанализируем их игру. У нас есть два дня, чтобы насладиться победой, а затем мы снова переключимся на режим подготовки», — цитирует L'Equipe Дешама.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Парагвай — Франция пройдет в воскресенье, 5 июля, и начнется в 00:00 по московскому времени.