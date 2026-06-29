Губерниев считает сборную Францию фаворитом чемпионата мира-2026

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о фаворите чемпионата мира-2026.

«У Аргентины легкая сетка? Легких сеток не бывает. Мы видели на групповом этапе, что каждый может обыграть любого. Конечно, Аргентина входит в шорт-лист фаворитов. Но, на мой взгляд, над всеми выделяется Франция», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная Франции на групповом этапе ЧМ-2026 выиграла все три матча и с 9 очками заняла первое место в группе I. В 1/16 финала команда сыграет со Швецией.