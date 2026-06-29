Германия и Парагвай встретятся в плей-офф чемпионата мира

Сборные Германии и Парагвая встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в понедельник, 29 июня. Игра будет проходить на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры Германия — Парагвай можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

29 июня, 23:30. Gillette Stadium (Фоксборо)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск».

На групповом этапе Германия обыграла Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуар (2:1) и уступила Эквадору (1:2). Парагвай проиграл США (1:4), победил Турцию (1:0) и сыграл вничью с Австралией (0:0).

ЧМ-2026 проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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