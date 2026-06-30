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Расписание матчей 1/16 финала чемпионата мира на 1 июля

1 июля пройдут четыре матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Матчи 1/16 финала чемпионата мира по футболу пройдут в среду, 1 июля. Будут сыграны четыре матча.

Расписание игр чемпионата мира по футболу 2026 года 1 июля

0.00. Франция — Швеция (Ист-Рутерфорд, США)

4.00. Мексика — Эквадор (Мехико, Мексика)

19.00. Англия — ДР Конго (Атланта, США)

23.00. Бельгия — Сенегал (Сиэттл, США)

Время начала — московское

Следить за основными событиями и результатами игр можно в футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде. Решающая игра состоится 19 июля. Действующими чемпионами мира являются аргентинцы, в финале ЧМ-2022 они победили французов (3:3, 4:2 по пенальти).

Чемпионат мира по футболу 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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