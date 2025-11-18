Куман: «В отборочном цикле у нас были моменты, когда мы играли недостаточно хорошо»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал выход команды на чемпионат мира-2026.

«Я не хочу строить прогнозы. Я считаю, что в нашей команде много качественных игроков, и есть большая конкуренция за места в составе. Но мы должны отдавать себе отчет, что в отборочном цикле у нас были моменты, когда мы играли недостаточно хорошо, мы позволяли сопернику создавать моменты. Нам нужно над этим работать.

Мы надеялись, что в матче с Литвой мы хорошо сыграем с первой до последней минуты и забьем много голов. В первом тайме мы должны были забить два или даже три гола. Было много хороших моментов, но и несколько плохих. Но в целом вышло достойное выступление», — цитирует нидерландского специалиста Ziggo.

Сборная Нидерландов заняла первое место в таблице группы G (20 очков после 8 матчей) и отобралась на чемпионат мира-2026.