Германия и Словакия сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 17 ноября

Сборные Германии и Словакии сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в понедельник, 17 ноября. Игра состоится на стадионе «Red Bull Арена» в Лейпциге (Германия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

17 ноября, 22:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)

Следить за ключевыми событиями матча Германия — Словакия можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче Словакия победила Германию со счетом 2:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе проходит с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.