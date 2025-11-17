Сперцян считает, что поражение от Португалии придаст сборной Армении мотивации для роста

Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян опубликовал пост после разгромного поражения от Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла 16 ноября на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счетом 9:1 в пользу португальцев. Сперцян забил единственный гол сборной Армении.

«В футболе бывает и так. Но подобные матчи дают нам еще больше мотивации для роста. Мы не сдаемся и продолжаем работать, все впереди. Спасибо всем, кто поддерживал и переживал», — написал футболист в своем Telеgram-канале.

Сборная Армении заняла последнее, 4-е место в группе F отборочного турнира и не вышла на чемпионат мира 2026 года.