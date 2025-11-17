Футбол
Сегодня, 18:24

Сперцян считает, что поражение от Португалии придаст сборной Армении мотивации для роста

Алина Савинова

Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян опубликовал пост после разгромного поражения от Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла 16 ноября на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счетом 9:1 в пользу португальцев. Сперцян забил единственный гол сборной Армении.

«В футболе бывает и так. Но подобные матчи дают нам еще больше мотивации для роста. Мы не сдаемся и продолжаем работать, все впереди. Спасибо всем, кто поддерживал и переживал», — написал футболист в своем Telеgram-канале.

Сборная Армении заняла последнее, 4-е место в группе F отборочного турнира и не вышла на чемпионат мира 2026 года.

Португалия разгромила Армению (9:1) и&nbsp;завоевала путевку на&nbsp;ЧМ-2026.Справились без Криштиану: Португалия разгромила Армению со счетом 9:1 и завоевала путевку на ЧМ-2026
Источник: https://t.me/EdoSpertsyan10_8/93
