Мостовой — о Месси в матче против Египта на ЧМ-2026: «Гений включился и принес победу»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче Аргентина — Египет (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Фантастика! Это какое-то сумасшествие. Египет дошел до ворот всего два раза и реализовал оба момента. Состояние Месси, его глаза... Он был подавлен после промаха с пенальти. Затем гений включился и принес победу. Когда мы видим плачущего Месси, который вырывает победу из рук соперника, все уходит на второй план. Это разлетится на весь мир!» — сказал Мостовой «СЭ».

В 1/4 финала Аргентина сыграет с победителем пары Швейцария — Колумбия.

Давид Петросян